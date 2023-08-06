Messi'den imza alan temizlik görevlisi kovuldu Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Cristian Salamanca, Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı ve Messi imzaladıktan sonra stadyum güvenliği tarafından uzaklaştırıldı. Salamanca'nın işine son verildiği öğrenildi.

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizleyen Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslendi ve ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı.

Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

"Her saniyesine değdi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Salamanca, Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi." diye konuştu.

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.