Arjantin'in Ekvador'u yenip yarı finale yükseldiği maçta, Lionel Messi, klas bir serbest vuruş golü kaydetti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son iki yarı finalisti de belli oldu.

Arjantin, Ekvador'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

MESSI’DEN KLAS GOL

Maçta bir gol kaydeden messi yine klasını konuşturdu. Serbest vuruştan nefis bir gol atan yıldız oyuncu izleyicilerden alkış aldı.

Yarı finallerdeki Brezilya-Peru karşılaşması, 6 Temmuz Salı günü TSİ 02.00, Arjantin-Kolombiya mücadelesi ise 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

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