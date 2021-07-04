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    Messi'den klas gol

    Arjantin'in Ekvador'u yenip yarı finale yükseldiği maçta, Lionel Messi, klas bir serbest vuruş golü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:30
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    Messi'den klas gol

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son iki yarı finalisti de belli oldu.

    Arjantin, Ekvador'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

    MESSI’DEN KLAS GOL

    Maçta bir gol kaydeden messi yine klasını konuşturdu. Serbest vuruştan nefis bir gol atan yıldız oyuncu izleyicilerden alkış aldı.

    Yarı finallerdeki Brezilya-Peru karşılaşması, 6 Temmuz Salı günü TSİ 02.00, Arjantin-Kolombiya mücadelesi ise 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

    Messi'den klas gol İZLE

    Messi den klas gol #1

    Messi den klas gol #2

    Messi den klas gol #3

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