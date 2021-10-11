Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin-Uruguay maçında Lionel Messi, asist yapmak isterken, Uruguay kalecisi Fernando Muslera'ya gol attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, birbirinden çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Gece oynanan maçta Arjantin, Uruguay'ı ağırladı. ilk 30 dakikası 0-0 ile geçen maçta gol perdesini Lionel Messi açtı.

MESSI'DEN ASİST GOL

Messi, ceza yayının biraz uzağından takım arkadaşına asist yapmak için topu havalandırdı ancak Gonzalez topa yetişemedi.

O karmaşada Uruguay kalecisi Fernando Muslera, bir anlık tereddüt yaşadı ve topu ağlarında gördü.

Maçın 44. dakikasında Rodrigo De Paul ve 62. dakikasında da Martinez'in golüyle Arjantin, maçı 3-0 kazanarak 3 paunın sahibi oldu.

Messi'den Muslera'ya gol İZLE

