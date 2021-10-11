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Messi'den Muslera'ya gol
Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin-Uruguay maçında Lionel Messi, asist yapmak isterken, Uruguay kalecisi Fernando Muslera'ya gol attı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 11:06
- Güncelleme : 11.10.2021 - 11:21
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, birbirinden çekişmeli maçlarla devam ediyor.
Gece oynanan maçta Arjantin, Uruguay'ı ağırladı. ilk 30 dakikası 0-0 ile geçen maçta gol perdesini Lionel Messi açtı.
MESSI'DEN ASİST GOL
Messi, ceza yayının biraz uzağından takım arkadaşına asist yapmak için topu havalandırdı ancak Gonzalez topa yetişemedi.
O karmaşada Uruguay kalecisi Fernando Muslera, bir anlık tereddüt yaşadı ve topu ağlarında gördü.
Maçın 44. dakikasında Rodrigo De Paul ve 62. dakikasında da Martinez'in golüyle Arjantin, maçı 3-0 kazanarak 3 paunın sahibi oldu.