Messi'den Suarez'i gönderen yönetime sert sözler

Arjantinli süper yıldız, Luis Suarez için yayımladığı veda mesajında yönetimi bir kez daha eleştirdi.

Lionel Messi takım arkadaşı Luis Suarez'in Atletico Madrid'e gönderilmesinden dolayı oldukça kızgın.

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

"HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Messi, takımdaki en yakın arkadaşı olan ve kendisi için düzenlenen veda seramonisinde gözyaşlarını tutamayan Suarez için bir veda mesajı kaleme aldı.

Arjantinli süper yıldız, Instagram hesabından yayımladığı mesajda "Seninle hem saha içinde hem de saha dışında artık her günü birlikte geçiremeyecek olmak çok zor olacak" derken, yönetime ise şu sözlerle sert çıktı: "Seni farklı bir formayla görmek ve sahada sana karşı oynamak çok garip olacak. Sen bu kulübün tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendine yakışan bir vedayı hak etmiştin, seni böyle kapıya koymalarını değil. Ama artık şu noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor."

Katalan devinin son yıllarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği kötü sonuçlar nedeniyle Lionel Messi yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmiş fakat yönetim, 700 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini getirmediği takdirde oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği konusunda ısrarcı olmuştu.