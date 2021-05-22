Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Barcelona’daki ilk yıllarıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Sezon sonu Barcelona ile olan sözleşmesi biten Messi henüz takımıyla sözleşme yenilemedi.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Lionel Messi, Barcelona’ya ilk geldiği zamanlarla ilgili açıklamalar yaptı.

“BARCELONA’YA İMZA ATMA KARARI ZORDU”

Lionel messi kariyerinin başlarında Barcelona’da yaşadığı zorlukları anlattı. Ülkesi Arjantin’in basınına konuşan Messi, "Barcelona'ya imza atma kararı zordu. Bunu düşünmek için fazla zamanım olmadı. Rosario'dan ayrıldığımda hep ağlıyordum, her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek için Barcelona'ya geri dönmek istiyordum ama sahip olduğum her şeyi bırakmak bana pahalıya patladı ve en az altı ay daha geri dönmeyeceğimi biliyordum.

İletişim kurmak gerçekten zor olduğu için birçok arkadaşımı kaybettim. Şimdi 13-14 yaşındakilerin cep telefonu var ama benim zamanımda öyle değildi. Mesafe yüzünden birçok arkadaşımla konuşmayı bıraktım" diye konuştu.

“FORMALARINI İSTEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜMÜM”

Kariyerinde yaşadığı pişmanlıklara da değinen 33 yaşındaki yıldız, "İlk başladığımda oynadığım oyunculardan forma istemediğim için üzgünüm. Örneğin Ronaldo (Brezilyalı) ve Roberto Carlos... Bugün onların formalarına sahip olmayı çok isterdim" dedi.