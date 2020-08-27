Messi'nin ayrılığı İspanya maliyesini üzecek

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'nin ayrılması durumunda İspanya maliyesi de 50 milyon euro gibi bir vergi ödemesinden mahrum kalacak. Bu durum İspanyol basınında da yer buldu.

Dünyanın en iyi futbolcularından ve en fazla kazanan sporcularından olan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde sadece Katalan takımının taraftarları üzülmeyecek. İspanyol medyası, Arjantinli yıldızın ödediği vergi rakamı yüzünden İspanya Maliyesi'nin de oldukça üzüleceğini yazdı.

"GİDİŞİNE EN ÇOK MALİYE ÜZÜLECEK"

Sport gazetesi, Messi'nin yıllık kazancı nedeniyle İspanya'da Maliye'ye yaklaşık 50 milyon euro vergi ödediğini yazdı. "Messi'nin gitme ihtimali Maliye'yi titretiyor" ifadesini kullanan gazete, Arjantinli futbolcunun en fazla vergi ödeyen sporcu olduğunu kaydetti.

VERGİ YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞTI

Messi, İspanya'da geçtiğimiz yıllarda 4.1 milyon euroluk vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan davada 21 ay hüküm giymiş ve bu para cezasına dönüştürülmüştü.

Haberde ayrıca, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Uruguaylı Luis Suarez'in de Maliye'ye yılda 15 milyon euro vergi ödediği hatırlatıldı.

Diğer yandan, Messi'nin eski menajeri Josep Maria Minguella, Arjantinli futbolcunun vergi avantajını da göz önünde bulundurarak İtalya'ya gidebileceğini iddia etti.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Minguella, "İtalya'da futbolcular daha az vergi ödüyorlar. Zaten, Cristiano Ronaldo'nun da orada olmasının sebeplerinden biri bu. Messi, Kun Agüero ve teknik direktör Pep Guardiola ile ne kadar yakın olursa olsun, onu Manchester City'de görmek bana zor geliyor." yorumunda bulundu.