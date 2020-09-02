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- Messi'nin babası: Barcelona'da kalması zor
Messi'nin babası: Barcelona'da kalması zor
Barcelona ile yol ayrımına giren Lionel Messi'nin geleceği merak konusu. Futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi de konuyla ilgili açıklamada bulundu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 13:35
- Güncelleme : 02.09.2020 - 13:35
Barcelona'da gündem Messi olmaya devam ediyor.
Katalan ekibinde artık forma giymek istemediği iddia edilen Arjantinli süper yıldız için Manchester City ve Inter takımlarının adı oldukça fazla duyulmaya başlandı.
"BARCELONA'DA KALMASI ZOR"
Son olarak konu ile alakalı İspanya'da açıklamalarda bulunan Messi'nin babası Jorge Messi, "Lionel Messi'nin artık Barcelona'da kalması zor. Manchester City ile görüşmedik, Guardiola ile konuşmadık." ifadelerinde bulundu.
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