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    Messi'nin babası: Barcelona'da kalması zor

    Messi'nin babası: Barcelona'da kalması zor

    Barcelona ile yol ayrımına giren Lionel Messi'nin geleceği merak konusu. Futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi de konuyla ilgili açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 13:35
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 13:35
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    Barcelona'da gündem Messi olmaya devam ediyor.

    Katalan ekibinde artık forma giymek istemediği iddia edilen Arjantinli süper yıldız için Manchester City ve Inter takımlarının adı oldukça fazla duyulmaya başlandı.

    Messi nin babası: Barcelona da kalması zor #1

    "BARCELONA'DA KALMASI ZOR"

    Son olarak konu ile alakalı İspanya'da açıklamalarda bulunan Messi'nin babası Jorge Messi, "Lionel Messi'nin artık Barcelona'da kalması zor. Manchester City ile görüşmedik, Guardiola ile konuşmadık." ifadelerinde bulundu.

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    Messi nin babası: Barcelona da kalması zor #2

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