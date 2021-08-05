Messi'nin Barcelona istatistikleri

Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi arkasında kırılması zor rekorlar bıraktı.

Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girdi. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve taraftarlar masadan kalktı.

Lionel Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.

Ardından Barcelona kulübü, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." açıklamalarında bulundu.

Messi, Barcelona'dan ayrılırken arkasında kırılması zor rekorlar ve istatistikler bıraktı.





778 MAÇ 672 GOL

Lionel Messi, Barcelona formasıyla toplamda 778 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda takımına 672 gol 305 asistlik bir katkı sağladı.

Kariyerine sayılması zor kupalar ekleyen Messi, 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 10 La Liga Şampiyonluğu, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa kazandı.

Birçok ödüle layık görülen oyuncu, 6 Ballon d'Or, 6 Şampiyonlar Ligi gol krallığı, 7 La Liga gol krallığı, 2 UEFA Yılın Oyuncusu, 10 La Liga Sezonun Oyuncusu ödülü aldı.

KIRILMASI ZOR REKORLAR

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, bugüne kadar birçok önemli rekorun altına adını yazdırdı.

2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle, "bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" konumundaki Arjantinli oyuncu, 452 karşılaşmada 419 kez fileleri havalandırarak, "İspanya ligi tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.

Messi 10 yıl boyunca kulüp kariyerinde üst üste her sezon 40 ve üstü gol atma başarısı gösteren dünya tarihindeki tek oyuncu konumunda.