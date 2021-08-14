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    Messi'nin peçetesi 1 milyon dolara satışta

    Messi'nin peçetesi 1 milyon dolara satışta

    Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda ettiği gün kullandığı peçete 1 milyon dolardan satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 17:18
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    Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı ve Fransız kulübü Paris Saint Germain’e transfer oldu.

    Arjantinli oyuncu, 8 Ağustos Pazar günü Katalan devinde veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Yıldız oyuncu gözyaşlarını bir peçeteyle silmişti.

    Messi nin peçetesi 1 milyon dolara satışta #1

    1 MİLYON DOLARA SATIŞTA

    Messi'nin veda konuşmasında kullandığı peçete çevrimiçi satış sitesinde 1 milyon dolardan satışa sunuldu.

    Messi'nin peçetesi 1 milyon dolara satışta İZLE

    FORMASI 7 SANİYEDE 150 BİN SİPARİŞ ALDI

    PSG, yıllık 35 milyon euroluk bir maaş kazanacağı açıklanan Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

    AS'ın verdiği habere göre futbolseverler, Messi'nin 30 numaralı formasına büyük bir ilgi gösterdi.

    Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden yedi saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi.

    PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.

    Messi nin peçetesi 1 milyon dolara satışta #2

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