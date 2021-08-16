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    Messi'siz Barcelona, Sociedad'ı 4 golle geçti

    İspanya La Liga'nın açılış haftasında Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin yer almadığı ilk maçta konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:46
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    Messi'siz Barcelona, Sociedad'ı 4 golle geçti

    İspanya La Liga'nın açılış haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk etti. Barça, Messi'siz çıktığı ilk lig maçında rakibini 4-2 mağlup etti.

    Katalan ekibinin gollerini 19. dakikada Gerard Pique, 45 ve 59. dakikalarda Martin Braithwaite ile 90. dakikada Sergi Roberto kaydetti.

    Sociedad'ın golleri ise 82. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 85. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

    Messi siz Barcelona, Sociedad ı 4 golle geçti #1

    TARAFTAR MESSI’Yİ UNUTMADI

    Barcelona taraftarının, karşılaşmanın Lionel Messi'nin forma numarasına atıfta bulunarak 10. dakikada Lionel Messi'ye tezahüratta bulunması dikkatlerden kaçmadı.

    Messi siz Barcelona, Sociedad ı 4 golle geçti #2

    Messi siz Barcelona, Sociedad ı 4 golle geçti #3

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