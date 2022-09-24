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    Messi'ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi

    Messi'ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi

    Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'ye yapılan faul sonrasında Arjantinli oyuncuların tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 24.09.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:28
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    Milli arada Arjantin Milli Takımı kampına katılan Lionel Messi, ülkesinde büyük saygı görmeye devam ediyor.

    Kariyerinin sonlarına yaklaşan efsane futbolcu, Honduras ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atarak takımına destek olurken, Arjantin maçı 3-0 kazandı.

    Mücadelenin 39. dakikasında Messi'ye yapılan faule Arjantinli futbolcuların verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

    Messi ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi #1

    "Kral'a dokunma"

    Hızlıca takım arkadaşlarının yanına koşan ve Honduraslı oyunculara tepki gösteren Arjantinlilerin dayanışması Twitter'da çok paylaşılan videolar arasına girdi.

    Dünya basını bu videoyu "Don't touch King" (Kral'a dokunma) başlığıyla duyurdu.

    Öte yandan Rodrigo de Paul maç sonunda yaptığı açıklamada, "Leo Messi, bizim her şeyimiz. Ona Dünya Kupası kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullanarak kaptanlarına olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

    İşte o anlar...

    Messi'ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi - İZLE

    Messi ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi #2

    Messi ye faul yapılınca takım arkadaşlarının tepkisi #3


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