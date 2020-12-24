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    Mesut, 'çocukken hangi takımlıydın' sorusuna cevap verdi

    Fenerbahçeli olduğu iddia edilen Arsenalli futbolcu Mesut Özil, çocukken Schalke 04'ü tuttuğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 10:02
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    Mesut, 'çocukken hangi takımlıydın' sorusuna cevap verdi

    Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    RIDVAN DİLMEN, ZIDANE, BERGKAMP...

    Mesut Özil "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde "Zinedine Zidane... Ama ikimiz de 10 numara pozisyonunda olduğumuz için birlikte oynamak zor olabilirdi" yanıtını verdi. Özil "Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gigi Buffon ile de birlikte oynamak isterdim. Hepsi dışarıda da muhteşem insanlar." diye ekledi.

    "SCHALKE 04'Ü TUTARDIM"

    Mesut Özil, "Küçükken hangi takımı tutuyordunuz?" sorusunu ise "Schalke 04" şeklinde yanıtladı.

    Mesut Özil, favori şehirlerini ise Londra, İstanbul ve Gelsenkirchen olarak açıkladı. Yıldız futbolcu "Arsenal'da mutlu musun?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Sadece benim için değil kulüpteki herkes için çok zor zamanlar. Durum, herkes için hayal kırıklığı. Tabii ki takıma yardım etmeyi umuyorum ama şans bulamadım. İleride iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum. Fakat olumlu bakalım."

    Mesut, çocukken hangi takımlıydın sorusuna cevap verdi #1

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