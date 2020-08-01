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- Mesut Özil, FA Cup Finali'nde kadroya alınmadı
Mesut Özil, FA Cup Finali'nde kadroya alınmadı
Arsenal'de Mesut Özil, Chelsea ile oynanacak Federasyon Kupası finalinin kadrosunda yer almadı ve Türkiye'ye tatile gitmesi için izin verildi.
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 14:16
- Güncelleme : 01.08.2020 - 14:16
Arsenal'de son dönemde kadroya girmekte zorlanan Mesut Özil, Londra ekibinde tamamen gözden çıkarıldı.
Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'i FA Cup Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maçın kadrosuna almadı, İspanyol teknik direktör, Mesut'a Türkiye'ye tatil için gitmesine izin verdi.
Arteta, Türk asıllı yıldız futbolcu hakkında, ''Bazen, doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak zorundasındır. Şu anda onu seçmek doğru değil'' sözlerini kullanmıştı.
PANDEMİ SONRASI SÜRE ALAMADI
Pandemi sonrası Arsenal'de süre alamayan Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.