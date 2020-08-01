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Mesut Özil, FA Cup Finali'nde kadroya alınmadı

Mesut Özil, FA Cup Finali'nde kadroya alınmadı

Arsenal'de Mesut Özil, Chelsea ile oynanacak Federasyon Kupası finalinin kadrosunda yer almadı ve Türkiye'ye tatile gitmesi için izin verildi.