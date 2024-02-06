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Mesut Özil futbola dönüyor! Almanya forması giyecek

Mesut Özil futbola dönüyor! Almanya forması giyecek Fenerbahçe ve Başakşehir gibi Türk takımlarının da formasını giyen eski futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de düzenlenecek olan özel bir turnuvada Almanya Milli Takımı'nda oynayacak.