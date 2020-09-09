Mesut Özil, kendi en iyi 11'ini paylaştı

Mesut Özil, kendi en iyi 11'ini paylaştı

Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlarken, kendi en iyi 11'ini de paylaştı.

Twitter hesabından #askMesut (Mesut'a sor) tagıyla sorulan soruları cevaplayan 31 yaşındaki oyuncu Mesut Özil, kızı kanser hastası olan Gary Howes'ı kırmadı.

"YASMİN İÇİN DUA EDİYORUM"

Özil, Howes'ın, "Mesut, Oxford Çocuk Kanser Hastanesi'ndeki kızıma merhaba demeye gelebilir misin? En azından bir mesaj harika olurdu." mesajına şöyle cevap verdi:

"Yasmin için dua ediyorum Gary. Umarım en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur. Güçlü ol ve gülümsemeye devam et. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Özel mesaj için iletişim halinde olalım."

"AĞIR ELEŞTİRİLERE KARŞI KENDİME ODAKLANIYORUM"

Özil, ağır eleştirilerle nasıl baş ettiği sorusuna, "Eleştirileri dinleme, sadece kendine odaklan." cevabını verdi.

MESUT ÖZİL'İN EN İYİ 11'İ

Bir takipçisinin "Mesut Özil'in en iyi 11'i nasıl?" sorusunu da cevaplayan Özil, şu futbolcuları seçti:

Kaleci: Iker Casillas

Defans: Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo

Orta saha: Xabi Alonso, Santi Cazorla, Kaka, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo

Forvet: Karim Benzema