Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa

Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda "Siyahların hayatı önemlidir" tepkisinin Müslümanlara yapılan zulme karşı da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ensonhaber.com/Dış Haberler

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiliz basınından Athletic'e açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE AYNI ŞEY MÜSLÜMANLAR İÇİN DE SÖYLENSE"

George Floyd olayında dünyanın çok iyi kenetlendiğini ifade eden Mesut Özil, 'Black Lives Matter' (Siyahların hayatı önemlidir) tepkisine Arsenal başta olmak üzere diğer kulüplerin destek verdiğini hatırlattı.

Mesut, Çin'deki Uygur Müslümanlarına yönelik muamelenin neden aynı cevabı almadığını anlamadığını ifade ederken "Her insan eşittir. Hangi din veya renk olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya başka herhangi bir şey. Hepimiz aynıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, "Arsenal'in birçok siyahi oyuncusu ve taraftarı var. İnsanlar keşke aynı şeyi Uygur Müslümanları için de yapsa, çünkü Arsenal'in birçok Müslüman oyuncusu ve taraftarı da var." şeklinde konuştu.

Geçen yıl yaptığı paylaşımın Çin halkına karşı bir şey olmadığını da dile getiren tecrübeli futbolcu, "Söylediğim şey Çin halkına karşı değildi, Uygur Müslümanlarına ve onlara yardım etmeyen diğer Müslüman ülkelerine karşıydı." dedi.

ÇİN HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Özil, geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun." diyerek Çin hükümetinin zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.

Çin hükümeti, bu paylaşım üzerine Arsenal'in Mesut Özil'in bulunduğu maçlarına ambargo uygulamıştı.

Tecrübeli futbolcu, o dönemde Arsenal'in "Siyasete bulaşmak istemiyoruz." dediğini ve bu konuda yanında olmadığını savunmuştu.