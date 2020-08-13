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    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa

    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa

    Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda "Siyahların hayatı önemlidir" tepkisinin Müslümanlara yapılan zulme karşı da gösterilmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 11:22
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    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa

    Ensonhaber.com/Dış Haberler

    Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiliz basınından Athletic'e açıklamalarda bulundu.

    "KEŞKE AYNI ŞEY MÜSLÜMANLAR İÇİN DE SÖYLENSE"

    George Floyd olayında dünyanın çok iyi kenetlendiğini ifade eden Mesut Özil, 'Black Lives Matter' (Siyahların hayatı önemlidir) tepkisine Arsenal başta olmak üzere diğer kulüplerin destek verdiğini hatırlattı.

    Mesut, Çin'deki Uygur Müslümanlarına yönelik muamelenin neden aynı cevabı almadığını anlamadığını ifade ederken "Her insan eşittir. Hangi din veya renk olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya başka herhangi bir şey. Hepimiz aynıyız." ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli oyuncu, "Arsenal'in birçok siyahi oyuncusu ve taraftarı var. İnsanlar keşke aynı şeyi Uygur Müslümanları için de yapsa, çünkü Arsenal'in birçok Müslüman oyuncusu ve taraftarı da var." şeklinde konuştu.

    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa #1

    Geçen yıl yaptığı paylaşımın Çin halkına karşı bir şey olmadığını da dile getiren tecrübeli futbolcu, "Söylediğim şey Çin halkına karşı değildi, Uygur Müslümanlarına ve onlara yardım etmeyen diğer Müslüman ülkelerine karşıydı." dedi.

    ÇİN HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

    Özil, geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun." diyerek Çin hükümetinin zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.

    Çin hükümeti, bu paylaşım üzerine Arsenal'in Mesut Özil'in bulunduğu maçlarına ambargo uygulamıştı.

    Tecrübeli futbolcu, o dönemde Arsenal'in "Siyasete bulaşmak istemiyoruz." dediğini ve bu konuda yanında olmadığını savunmuştu.

    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa #2

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