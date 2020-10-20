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    Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı

    Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı

    Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Arsenal'in bugün federasyona bildireceği 25 kişilik Premier Lig kadrosuna da dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 16:12
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 16:12
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    Arsenal'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Mesut Özil için işler yolunda gitmiyor...

    Türk asıllı Alman futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Premier Lig kadrosuna da dahil edilmedi.

    25 KİŞİLİK KADROYA YAZILMADI

    Teknik direktör Arteta, bugün federasyona bildirilen 25 kişilik kadroda 32 yaşındaki futbolcuya yer vermedi.

    Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı #1

    SEZON SONU TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

    Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.

    Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı #2

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