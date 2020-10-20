Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı

Mesut Özil, Premier Lig kadrosuna da alınmadı

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Arsenal'in bugün federasyona bildireceği 25 kişilik Premier Lig kadrosuna da dahil edilmedi.

Arsenal'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Mesut Özil için işler yolunda gitmiyor...

Türk asıllı Alman futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Premier Lig kadrosuna da dahil edilmedi.

25 KİŞİLİK KADROYA YAZILMADI

Teknik direktör Arteta, bugün federasyona bildirilen 25 kişilik kadroda 32 yaşındaki futbolcuya yer vermedi.

SEZON SONU TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.