Mesut Özil: Taraftarın şampiyonluk beklentisini karşılayacağız

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mesut Özil, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız isim, "Taraftarımızın yüzü artık gülecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den yeni sezon için camiaya başarı sözü...

Özlenen başarıların bu sezondan itibaren geleceğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Taraftarımızın yüzü artık gülecek" dedi.

Geçen sezonun devre arasında Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, tam formunu yakalamışken sakatlık geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Yeterince faydalı olamayan dünyaca ünlü yıldız, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Yaz tatilini ekstra çalışmalar yaparak geçiren Mesut, gelecek sezondan itibaren özlenen başarıların yakalanacağından emin konuşuyor.

"ŞAMPİYONLUK BEKLENTİSİNE KARŞILIK VERECEĞİZ"

10 numaralı formayı sırtına geçirecek olan Mesut Özil, "Başkanımızın takıma katacağı değerlerle birlikte yeni sezonda camianın şampiyonluk beklentisine karşılık vereceğiz." dedi.

"SAMANDIRA'DA FARKLI BİR RUHA BÜRÜNECEĞİZ"

Deneyimli yıldız, "Artık Samandıra çok farklı bir ruha bürünecek. Zafere giden yolda herkes elini taşın altına sokacak. El ele verip taraftarımızı sevindiren sonuçlara imza atacağız." ifadesini kullandı.