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    Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur

    Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur

    Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 13:52
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    Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kuran-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.

    "TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR"

    "Terörizmin İslam'da yeri yoktur." diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suaresi'nin 32. ayeti:

    "Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur."

    Mesut Özil: Terörizmin İslam da yeri yoktur #1

    Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, binlerce kez beğeni aldı.

    Mesut Özil: Terörizmin İslam da yeri yoktur #2


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