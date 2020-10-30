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- Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur
Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 13:44
- Güncelleme : 30.10.2020 - 13:52
Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kuran-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.
"TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR"
"Terörizmin İslam'da yeri yoktur." diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suaresi'nin 32. ayeti:
"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur."
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, binlerce kez beğeni aldı.