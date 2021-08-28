Mesut Özil'den Arteta'ya gönderme

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, eski takımı Arsenal'in hocası Mikel Arteta'ya göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Özil, eski takımı Arsenal'in Manchester City'e 5-0 yenilmesinin ardından Twitter'dan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın sözü olan, "Sürece güvenin" yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.





ARTETA KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Bilindiği üzere Arteta, Mesut Özil'i kadro dışı bırakmış ve yıldız oyuncu bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.

ARSENAL, 1954'TEN SONRA İLK KEZ 3'TE 0'LA BAŞLADI

Arsenal, Manchester City yenilgisiyle birlikte 1953-1954 sezonu sonrasında ilk kez 3'te 0'la Premier Lig'e başlangıç yapmış oldu.



