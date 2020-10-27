Mesut Özil'den örnek davranış

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil Kuzey Londra'da yer alan okullara yemek yardımı yaparak gönülleri bir kez daha fethetti.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig kadroları için gönderdiği listede yer almayan Mesut Özil, Londra'da okullara yardım eli uzatıyor.

11 OKULDA GÜNDE 1400 ÖĞÜN YEMEK

Daha önce hayır kurumları ve barınaklar için yardım ettiği yönünde haberler çıkan Mesut Özil, Telegraph yazarı Sam Dean'in verdiği bilgiye göre Kuzey Londra'da yer alan okullar için yemek yardımı yapmaya başladı.

Habere göre Mesut Özil, Kuzey Londra bölgesindeki 11 okulda öğrencilere yemek veriyor ve bu durum, mart ayından bu yana devam ediyor.