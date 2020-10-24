Mesut'un menajeri: Arteta doğru davranmadı

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, 32 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakan Mikel Arteta'yı başarısızlıkla suçladı.

Erkut Söğüt, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın taraftara karşı yaptığı açıklamaları "başarısızlık" olarak niteledi.

"TARAFTAR DÜRÜST BİR AÇIKLAMAYI HAK EDİYOR"

Söğüt, ESPN'e verdiği röportajda, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor" dedi.

Yıldız oyuncunun menajeri, "Özil konusunda hata yapmadın; adil olma konusunda, dürüst ve şeffaf olma konusunda ve kontratına her zaman sadık olan birisine hata yaptın" diyerek 38 yaşındaki Arteta'ya göndermelerde bulundu.

"DOĞRU DAVRANIŞI SERGİLEMEDİ"

Söğüt röportajının sonunda ise "Dışarıdaki herkes biliyor ki Mikel Arteta, Mesut Özil'e doğru davranışı sergilemedi." diye konuştu.

Gunnersların Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan 32 yaşındaki oyuncu, 2013 yazında 47 milyon euroya Real Madrid'den Arsenal'a transfer oldu. Kırmızı beyazlı takımda 254 karşılaşmaya çıkan Özil, 44 gol attı ve 77 asist yaptı.

Yıldız oyuncu Mart 2020'den beri Arsenal'in resmi karşılaşmalarında görev almıyor.