Metz oyuncusu Lamine Camara'dan orta sahadan nefis gol

ensonhaber.com
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile Laszlo Bölöni'nin yönetimindeki Metz karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 42 ve 55. dakikalarda Aleksandr Golovin'den geldi. Metz'in tek golünü 4. dakikada Lamine Camara kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 17'ye yükseltirken Metz 8 puanda kaldı.
Camara orta sahadan attı
Öte yandan konuk ekibin tek golünü atan Lamine Camara ise maçın başında izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.
Kazandığı top sonucunda kaleciyi önde gören Senegalli, enfes bir vuruş yaparak topu orta sahadan ağlara gönderdi.
Bu gol Fransa'da 'yılın golü olabilir' şeklinde yorumlandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış