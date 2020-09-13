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    Metz'i yenen Lille maç fazlasıyla lider

    Ligue 1'in 3. haftasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille takımı Metz'i mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:06
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    Metz'i yenen Lille maç fazlasıyla lider

    Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ile Metz, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi.

    Mücadele 1-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmadaki tek gol 88. dakikada Luiz Araujo'dan geldi.

    Metz i yenen Lille maç fazlasıyla lider #1

    BURAK 90 DAKİKA OYNADI

    Milli oyuncularımızın olduğu Lille'de Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika süre aldı. Zeki Çelik 83. dakikada oyuna girerken, Yusuf Yazıcı 87. dakikada oyuna girdi.

    LOSC Lille, Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya'ya konuk olurken; Metz ise aynı haftada PSG'ye konuk olacak.

    Metz i yenen Lille maç fazlasıyla lider #2

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