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Mevkilerine göre 'yılın futbolcusu' adayları

Mevkilerine göre 'yılın futbolcusu' adayları

UEFA, 2020-2021 sezonunda mevkilerine göre yılın en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listeleri belirledi.