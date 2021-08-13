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    Mevkilerine göre 'yılın futbolcusu' adayları

    UEFA, 2020-2021 sezonunda mevkilerine göre yılın en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listeleri belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 17:19
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    Mevkilerine göre 'yılın futbolcusu' adayları

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yer aldığı oylamanın ardından dört mevki için üçer futbolcu aday gösterildi.

    Kazanan futbolcular, ödüllerini 26 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

    MEVKİLERİNE GÖRE ADAYLAR

    Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

    KALECİ: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)

    SAVUNMA: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea)

    ORTA SAHA: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea)

    FORVET: Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (PSG)

    Mevkilerine göre yılın futbolcusu adayları #1

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