Michael Ballack'ın oğlu trafik kazasında vefat etti

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve kariyerinde Chelsea, Bayern Münih ve Leverkusen takımları bulunan Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve kariyerinde Chelsea, Bayern ve Leverkusen takımları bulunan Michael Ballack'ın oğlu, korkunç bir kaza geçirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ünlü ismin oğlu 18 yaşındaki Emilio Ballack, tatil için gittiği Portekiz'deki evin yakınlarında ATV olarak bilinen 4 tekerli arazi aracının altında kaldı. Genç çocuk, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.