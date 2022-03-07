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    Michael Frey, Antwerp'te sezona damga vurdu

    Antwerp forması giyen eski Fenerbahçeli Michael Frey bu sezon Antwerp'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Antwerp, Beerschot maçında galibiyeti getiren golleri Frey kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 08:41
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    Michael Frey, Antwerp'te sezona damga vurdu

    Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey, Antwerp’te gol yağdırmaya devam ediyor. Antwerp, Beerschot'u 2-1 mağlup ederken goller Frey'den geldi.

    Frey, Antwerp’in ligde peş peşe aldığı Mechelen (2-1), Club Brugge (4-1) ve Beerschot (2-1) maçlarında da ağları sarsma başarısı gösterdi. Frey'in attığı gollerle 3 puanları toplayan Antwerp 56 puanla 3. sırada bulunuyor.

    Michael Frey, Antwerp te sezona damga vurdu #1

    29 MAÇTA 22 GOL

    Sezon başında bu takıma transfer olan İsviçreli forvet, 29 lig maçında 22 kez ağları sarsarak, Saint Gilloise’nin Türk asıllı forveti Deniz Undav'ı geçerek zirveye yerleşti.

    Michael Frey, Antwerp te sezona damga vurdu #2

    AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ TAKİP EDİYOR

    27 yaşındaki oyuncunun Avrupa’nın büyük liglerindeki takımlar tarafından takip edildiği kaydedildi.


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