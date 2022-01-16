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    Michael Frey Belçika'da gollerine devam ediyor

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Charlerio karşısında ilk yarıda 2 gol atan Michael Frey, bu sezon Royal Antwerp formasıyla 20 gole direkt etki etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 17:28
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    Michael Frey Belçika'da gollerine devam ediyor

    Belçika 1.Ligi'nin 22. hafta maçında Antwerp sahasında Charlerio'yu ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip 2-0 üstünlüğü sağlamayı başardı.

    Gollerin ikisini de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey kaydetti.

    17 GOL 3 ASİST

    İsviçreli futbolcu bu sezon gol sayısını 17'ye yükseltirken, 3 de asisti bulunuyor. 27 yaşındaki golcünün bu performansı kısa zamanda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

    Michael Frey Belçika da gollerine devam ediyor #1

    FENERBAHÇE'DEN SONRA COŞTU

    Comolli dönemi Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Frey bu sezon herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'u da geride bırakan İsviçreli adından bu sezon sıkça söz ettirmeyi başardı.


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