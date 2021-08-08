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    Michael Frey, Standart Liege'e 5 gol attı

    Michael Frey, Standart Liege'e 5 gol attı

    Fenerbahçe'nin Antwerp'e sattığı Michael Frey, Standart Liege deplasmanında gol olup yağdı. Rakip filelere 5 gol atan İsviçreli, ayakta alkışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:05
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    Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaştı.

    5 GOL ATTI

    Ligin ilk 2 haftasında galibiyet alamayan Antwerp, Standart Liege deplasmanda 5-1 üstünlüğü yakalarken, karşılaşmaya Michael Frey damga vurdu.

    Transfer döneminde Fenerbahçe'den 2 milyon euro bonservisle Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü, takımının kaydettiği 5 golün tamamına imza attı.

    AYAKTA ALKIŞLANDI

    Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 5-1'lik üstünlüğe taşıdı.

    Maçın 76. dakikasında oyundan alınan İsviçreli golcü yedek kulübesi tarafından ayakta alkışlandı.

    Mücadele 5-2 Antwerp lehine sonuçlandı.

    Michael Frey, Standart Liege e 5 gol attı #1

    Michael Frey, Standart Liege e 5 gol attı #2

    Michael Frey, Standart Liege e 5 gol attı #3

    Michael Frey, Standart Liege e 5 gol attı #4

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