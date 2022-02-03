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    Michael Frey'in bonservisi 15 milyon euro

    Michael Frey'in bonservisi 15 milyon euro

    Royal Antwerp, Michael Frey için inanılmaz talep! Belçika ekibi, Fenerbahçe'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey'in taliplerinden en az 15 milyon euro bonservis bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 12:22
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    Fenerbahçe'nin 2018 yılında FC Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı sergileyememişti.

    Daha sonra kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 27 yaşındaki oyuncu, sezon başında da 2 milyon euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

    Michael Frey in bonservisi 15 milyon euro #1

    BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

    Belçika ekibinde bu sezon ligde 24 maçta, 18 gol ve 3 asistle oynayan Frey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    Akşam'da yer alan habere göre; Antwerp, 2 milyon euroya aldığı oyuncunun bonservis bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.

    Michael Frey in bonservisi 15 milyon euro #2

    BİRÇOK TALİBİ VAR

    İsviçreli futbolcuya Fransa, İspanya ve İtalya'dan taliplerin olduğu öğrenilirken, Belçika kulübünün istediği ücrette indirime gitmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.


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