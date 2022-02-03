Michael Frey'in bonservisi 15 milyon euro

Royal Antwerp, Michael Frey için inanılmaz talep! Belçika ekibi, Fenerbahçe'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey'in taliplerinden en az 15 milyon euro bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında FC Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı sergileyememişti.

Daha sonra kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 27 yaşındaki oyuncu, sezon başında da 2 milyon euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Belçika ekibinde bu sezon ligde 24 maçta, 18 gol ve 3 asistle oynayan Frey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Antwerp, 2 milyon euroya aldığı oyuncunun bonservis bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

İsviçreli futbolcuya Fransa, İspanya ve İtalya'dan taliplerin olduğu öğrenilirken, Belçika kulübünün istediği ücrette indirime gitmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.