- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı
Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı
Fenerbahçe'nin Frey'i kiralık olarak gönderdiği Nürnberg takımı, 90+7. dakikada Schleusener'in attığı golle kümede kalmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 09:26
Almanya Bundesliga 2 play-out rövanş maçında Bundesliga 3 takımı Ingolstadt, Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'i konuk etti.
2-0'ın rövanşında Audi Sportpark'ta oynanan müsabaka, Ingolstadt'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
SCHLEUSENER LİGDE TUTTU
Nürnberg, deplasman golü avantajıyla Bundesliga 2'de kaldı. Ingolstadt ise Bundesliga 3'te devam edecek.
Ingolstadt'ın gollerini 53. dakikada Kutschke, 62. dakikada Schorck ve 66. dakikada Krausse kaydetti.
Michael Frey, 79. dakikada oyuna girdiği maçta Nürnberg'i ligde tutan golü ise 90+7. dakikada Schleusener attı.