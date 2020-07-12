Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı

    Fenerbahçe'nin Frey'i kiralık olarak gönderdiği Nürnberg takımı, 90+7. dakikada Schleusener'in attığı golle kümede kalmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 09:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı

    Almanya Bundesliga 2 play-out rövanş maçında Bundesliga 3 takımı Ingolstadt, Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'i konuk etti.

    2-0'ın rövanşında Audi Sportpark'ta oynanan müsabaka, Ingolstadt'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    SCHLEUSENER LİGDE TUTTU

    Nürnberg, deplasman golü avantajıyla Bundesliga 2'de kaldı. Ingolstadt ise Bundesliga 3'te devam edecek.

    Ingolstadt'ın gollerini 53. dakikada Kutschke, 62. dakikada Schorck ve 66. dakikada Krausse kaydetti.

    Michael Frey, 79. dakikada oyuna girdiği maçta Nürnberg'i ligde tutan golü ise 90+7. dakikada Schleusener attı.

    Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı #1

    Görüş Bildir