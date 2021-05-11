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Michael Frey’in takımı lige tutunamadı
Michael Frey’in sene başında kiralık gittiği kulübü Waasland-Beveren küme düştü.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 13:03
- Güncelleme : 11.05.2021 - 13:04
Fenerbahçe’den Michael Frey’i sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Belçika kulübü Waasland-Beveren bir alt lige düştü
PLAY-OFF’LARDA ELENDİ
Bu sezon 34 maçta 31 puan toplayan ekip, Belçika Jupiler Ligi’ni 17.sırada tamamladı. Format gereği bir alt lig ekiplerinden olan Seraing ile maça çıkan Waasland-Beveren, oynanan iki maçın sonucunda toplamda 6-3 mağlup olup lige veda etti.
İlk maçta deplasmanda Seraing ile 1-1 berabere kalan Waasland-Beveren, rövanş karşılaşmasında sahasında 5-2 yenilerek Mouscron’un ardından Jupiler Ligi’ne veda eden ikinci kulüp oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda maça çıkan Michael Frey, 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.