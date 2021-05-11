Michael Frey’in takımı lige tutunamadı

Michael Frey’in sene başında kiralık gittiği kulübü Waasland-Beveren küme düştü.

Fenerbahçe’den Michael Frey’i sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Belçika kulübü Waasland-Beveren bir alt lige düştü

PLAY-OFF’LARDA ELENDİ

Bu sezon 34 maçta 31 puan toplayan ekip, Belçika Jupiler Ligi’ni 17.sırada tamamladı. Format gereği bir alt lig ekiplerinden olan Seraing ile maça çıkan Waasland-Beveren, oynanan iki maçın sonucunda toplamda 6-3 mağlup olup lige veda etti.

İlk maçta deplasmanda Seraing ile 1-1 berabere kalan Waasland-Beveren, rövanş karşılaşmasında sahasında 5-2 yenilerek Mouscron’un ardından Jupiler Ligi’ne veda eden ikinci kulüp oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda maça çıkan Michael Frey, 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.