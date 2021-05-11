Euro
10.0701
-0.17%
Dolar
8.2988
0.23%
Altın
489.49
0.07%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.200
0.68%
EXEN Coin
35.60
4.00%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Michael Frey’in takımı lige tutunamadı

    Michael Frey’in sene başında kiralık gittiği kulübü Waasland-Beveren küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Frey’in takımı lige tutunamadı

    Fenerbahçe’den Michael Frey’i sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Belçika kulübü Waasland-Beveren bir alt lige düştü

    PLAY-OFF’LARDA ELENDİ

    Bu sezon 34 maçta 31 puan toplayan ekip, Belçika Jupiler Ligi’ni 17.sırada tamamladı. Format gereği bir alt lig ekiplerinden olan Seraing ile maça çıkan Waasland-Beveren, oynanan iki maçın sonucunda toplamda 6-3 mağlup olup lige veda etti.

    Michael Frey’in takımı lige tutunamadı #1

    İlk maçta deplasmanda Seraing ile 1-1 berabere kalan Waasland-Beveren, rövanş karşılaşmasında sahasında 5-2 yenilerek Mouscron’un ardından Jupiler Ligi’ne veda eden ikinci kulüp oldu.

    Bu sezon tüm kulvarlarda maça çıkan Michael Frey, 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir