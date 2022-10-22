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    Michael Skibbe'nin takımı Japonya Kupası'nı kazandı

    Japonya'da J1 YBC Levain Kupası (Japonya Kupası)'nı, eski Galatasaray tenkik direktörü Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima kazandı.
    • 22.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 15:01
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    Michael Skibbe'nin takımı Japonya Kupası'nı kazandı

    Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya'da J1 YBC Levain Kupası'nı çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima kazandı.

    Hiroshima, son dakika golleri ile kupayı kazandı

    Başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Stadı'nda oynanan J1 Kupası finalinde, Cerezo Osaka ile Sanfrecce Hiroshima karşılaştı. Son dakikalara 1-0 geride giren Sanfrecce Hiroshima, uzatmada gelen gollerle şampiyonluğa ulaştı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Cerezo Osaka, maçın 53. dakikasında Kaito Mutsuki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sanfrecce Hiroshima, 90+6 ve 90+11. dakikada Pieros Sotiriou'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

    Michael Skibbe nin takımı Japonya Kupası nı kazandı #1

    Michael Skibbe'nin yardımcılığını Serhat Umar yapıyor

    Michael Skibbe'nin Sanfrecce Hiroshima takımında yardımcılığını Türk teknik adam Serhat Umar yapıyor. Bazı Japon taraftarların Sanfrecce Hiroshima maçlarına Türk bayrağı ile gelmesi de dikkat çekiyor.

    Michael Skibbe nin takımı Japonya Kupası nı kazandı #2

    Michael Skibbe nin takımı Japonya Kupası nı kazandı #3

    Michael Skibbe nin takımı Japonya Kupası nı kazandı #4


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