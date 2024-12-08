Michail Antonio trafik kazası geçirdi

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West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte." ifadeleri yer aldı.

BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL

Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada şöyle denildi: