Michail Antonio trafik kazası geçirdi
Haber Merkezi

West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte." ifadeleri yer aldı.

BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL

Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor."

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Fatih Yıldırım
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