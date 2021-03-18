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    Michele Castagnetti'den jeneriklik gol

    Cremonese forması giyen Michele Castagnetti, Virtus Entella maçında attığı golle alkış topladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 14:05
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    Michele Castagnetti'den jeneriklik gol

    İtalya Serie B'nin 29. haftasında Virtus Entella ile Cremonese takımları karşı karşıya geldi.

    Konuk ekip Cremonese'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede muhteşem bir gol atıldı.

    ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATTI

    İtalyan oyuncu Michele Castagnetti, orta sahanın gerisinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    İşte o güzel gol:

    Michele Castagnetti'den jeneriklik gol - İZLE

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