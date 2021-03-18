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- Michele Castagnetti'den jeneriklik gol
Michele Castagnetti'den jeneriklik gol
Cremonese forması giyen Michele Castagnetti, Virtus Entella maçında attığı golle alkış topladı.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 14:05
İtalya Serie B'nin 29. haftasında Virtus Entella ile Cremonese takımları karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Cremonese'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede muhteşem bir gol atıldı.
ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATTI
İtalyan oyuncu Michele Castagnetti, orta sahanın gerisinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İşte o güzel gol: