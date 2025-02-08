Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta ilk maçına çıktı

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Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mönchengladbach'ın golünü 26. dakikada Tim Kleindienst, Frankfurt'un golünü ise 31. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 39, Mönchengladbach ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

BATSHUAYI, İLK MAÇINDA 11'DE

Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan transfer ettiği Michy Bathsuayi, ilk maçına 11'de başladı.

57'DE ÇIKTI, CAN UZUN GİRDİ

42. dakikada tartışmadan sarı kart gören Belçikalı, 57. dakikada yerini milli futbolcu Can Uzun'a bıraktı.