Michy Batshuayi rekora koşuyor Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, performansı ile herkesi mest ediyor. Belçikalı santrfora ilk 11, kulübe fark etmiyor. 30 yaşındaki yıldız, tüm kulvarlarda 26 gollük (23 gol-3 asist) katkısıyla son 8 sezonunun en skorer döneminde...

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Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında özellikle bu sezon seviye atladı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor.

2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

Zirveye 3 golü vardı

Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti.

2013- 14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.