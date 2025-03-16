Michy Batshuayi'nin gol attığı maçta Eintracht Frankfurt kazandı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Bochum ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan müsabakayı konuk ekip Frankfurt 3-1'lik skorla kazandı.
ÜÇÜNCÜ GOL BATSHUAYI'DEN
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 27'de Rasmus Kristensen, 32. dakikada Jean Bahoya ve 90+6'da Michy Batshuayi kaydetti. Bochum'un tek golünü dakika 73'te Gerrit Holtmann attı.
FRANKFURT, PUANINI 45'E ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Frankfurt, puanını 45 yaptı. Bochum, 20 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Eintracht Frankfurt, Stuttgart'ı konuk edecek. Bochum, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
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