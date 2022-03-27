Michy Batshuayi'nin golü Belçika'ya yetmedi

Belçika hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İrlanda ile 2-2 berabere kaldı.

Belçika hazırlık maçında geldiği İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

BELÇİKA DOĞRUDAN KATILACAK

Karşılaşmada konuk ekibin gollerini 12. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi ve 58. dakikada Hans Vanaken kaydederken, İrlanda'nın golleri, 35. dakikada Chiedozie Ogbene ve 85. dakikada Alan Browne attı.

Belçika, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu lider bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. İrlanda ise mücadele ettiği E Grubu'nu 3 bitirerek organizasyona veda etmişti.