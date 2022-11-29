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    Mike Tyson'dan Messi'ye destek

    Mike Tyson'dan Messi'ye destek

    Meksika bayrağına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle ünlü boksör Canelo Alvarez tarafından tehdit edilen Lionel Messi'ye, Mike Tyson'dan destek geldi. Tyson da Canelo'yu tehdit etti.
    • 29.11.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:51
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    2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle start veren Messi'li Arjantin, gruptaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup ederek ilk puanıyla tanışmıştı.

    Karşılaşmanın ardından soyunma odasında Meksikalıları kızdıran bir olay yaşanırken, yaşanan bu olay gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Karşılaşmanın ardından galibiyet sarhoşu olan Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi'nin, yerde bulunan Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüleri, soyunma odasındaki bir amatör kameraya yansımıştı.

    Messi'den Meksika bayrağına saygısızlık - İZLE

    Mike Tyson dan Messi ye destek #1

    "Dua etsin karşılaşmayayım"

    Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Arjantinli yıldıza birçok tepki gösterildi.

    Bu tepkiler sonrası Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

    Yaptığı paylaşımda, "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım." şeklinde Messi'yi tehdit etmişti.

    Mike Tyson dan Messi ye destek #2

    Mike Tyson'dan yanıt geldi

    Yaşanan bu durumun ardından Messi'yi savunan isimlerden biri de boks dünyasının efsane isimlerinden olan Mike Tyson oldu.

    Tyson, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda alırım." ifadelerini kullandı.

    Mike Tyson dan Messi ye destek #3

    Mike Tyson dan Messi ye destek #4


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