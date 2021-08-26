Mikel Arteta: Kolasinac takımda kalıyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ismi Fenerbahçe ile anılan Sead Kolasinac'ın takımda kalacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ismi Fenerbahçe ile anılan Sead Kolasinac'ın takımdaki geleceğine ilişkin net açıklamalarda bulundu.

"O BİZİM OYUNCUMUZ"

İspanyol teknik adam, basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Kolasinac'ın dünkü maçta oynaması, takımda kalacağını mı gösteriyor?" sorusuna verdiği cevapla transfer söylentilerine nokta koydu.

Mikel Arteta, "Kolasinac'ın dün oynaması, şu an bizimle çalışan ve Kolasinac gibi iyi davranışları olanların oynayacağını gösteriyor. Kolasinac şu anda bizim oyuncumuz ve şu an için takımda kalıyor. Çünkü o bizim oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve deneyimli oyuncunun senelik 1.8 milyon euro maaş alacağı iddia ediliyordu.