Mikel Arteta: Mesut Özil'e karşı adil davrandım

Mesut Özil'i kadroya dahil etmemesiyle ilgili konuşan Arteta, yıldız futbolcuya elinden geldiğince fırsat vermeye çalıştığını söyledi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Londra ekibinde gözden çıkarılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONA FIRSAT VERMEYE ÇALIŞTIM"

Sky Sports'a konuşan Arteta, Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan yıldız futbolcuya yeterince şans verdiğini söyleyerek, ''Ona elimden geldiğince çok fırsat vermeye çalıştım. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı söyleyebilirim. Ona karşı adil davrandım ve sabırlıydım.'' dedi.

Mesut Özil'i kadroya almaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arteta, ''Son birkaç sezonda önemli işler yaptı. Buna saygı duymalıyım. Ancak kulüp için en iyi kararları vermek için buradayım. Yapmaya çalıştığım şey bu. Kararlarımı kalbimle ve beynimle vermem gerekiyor. inandığım doğru kararları vermem gerekiyor.'' diye konuştu.