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    Mikel Arteta: Tek istediğim şey saygı

    Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Teknik Direktörü Mikel Arteta, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kaptanlık pazubandını kaybeden Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 17:04
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    Mikel Arteta: Tek istediğim şey saygı

    Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kaptanlıktan alınan Pierre Emerick Aubameyang hakkında konuştu.

    "TEK İSTEDİĞİM ŞEY, KURALLARIN YERİNE GETİRİLMESİ"

    Arteta yaptığı açıklamada, "Yönetimi bir diktatörlük rejimiyle savunmaya veya acımasız olmaya çalışmıyorum. Tek istediğim şey, kuralların yerine getirilmesi ve saygı gösterilmesi. Eğer bunları yapmak istemezseniz, eşyalarınızı toplayıp ayrılmanız sizin için daha iyi olur. Kusura bakmayın ama kendimde başta olmak üzere, kulüpte çalışan herkesten bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Arteta ayrıca, "Başarılı olmak için yaptığınız işe tutkuyla bağlı olmanız ve bu kadar uzun bir geçmişe sahip bir kulübü temsil etme bilincinde olmanız gerekir." açıklamasında bulundu.

    Mikel Arteta: Tek istediğim şey saygı #1

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