Mikel Arteta'dan Mohamed Elneny'ye övgü

Arsenal menajeri Mikel Arteta, 1 yıllık Beşiktaş macerasının ardından İngiliz ekibine geri dönen Mohamed Elneny'nin iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Arsenal'a geri dönen Mohamed Elneny, Fulham karşısında maça ilk 11 başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Arsenal menajeri Mikel Arteta, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla Mısırlı futbolcuya duyduğu güveni ortaya koydu.

"ÖZGÜVENLE ÇALIŞIYOR"

Elneny'nin moral verici bir konuşmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Arteta, "Mo'yu ve onun kişilik anlamında kadroya kattıklarını gerçekten seviyorum. Futbol açısından da biraz inanca ihtiyacı vardı. Ona güvenip güvenmeyeceğimize ilişkin bazı şüpheleri vardı. Onunla konuştum. Tam anlamıyla şansı hak ediyor. Her gün özgüvenle çalışıyor, çabalıyor ve gerçekten iyi performans gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fulham karşısında Arsenal'e 3 puanı getiren goller Alexandre Lacazette, Gabriel Magalhaes ve Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.