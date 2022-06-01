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    Milan, 1.2 milyar euroya satıldı

    İtalya Serie A şampiyonu Milan, RedBird Capital Partners şirketine 1.2 milyar euro karşılığında satıldı.
    • 01.06.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:44
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    Milan, 1.2 milyar euroya satıldı

    2021-2022 sezonunu İtalya Serie A'da şampiyon olarak tamamlayan Milan, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Diğer yandan İtalyan ekibi, resmi hesabından kulübün satışının gerçekleştiğini duyuran bir paylaşım yaptı.

    Elliott Management'ın Temmuz 2018'de Li Yonghong'dan satın almış olduğu kırmızı-siyahlılar, 1.2 milyar euro karşılığında ABD’li şirket RedBird Capital Partners'a satıldı.

    Milan, 1.2 milyar euroya satıldı #1

    "Milan’ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz"

    2020 yılında Fransız takımı Toulouse’u da satın alan şirketin kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale, devir işleminden sonra yaptığı açıklamada, "Milan’ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. İtalya’nın en tepesinde hak ettiği yere dönerken kulübün bir sonraki döneminde rol oynamaktan heyecan yaşıyoruz. Tüm Elliott ekibine, Milan’ı yeniden inşa etmek ve kulübü Serie A’nın zirvesindeki hak ettiği yere geri döndürmek için son 4 yılda yaptıkları muazzam çalışma için teşekkür etmek istiyorum. Yönetim, futbol kulüplerinin sahada başarılı ve saha dışında sürdürülebilir olabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

    Milan, 1.2 milyar euroya satıldı #2


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