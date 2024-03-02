Milan, 3 kırmızı kartlı maçta Lazio'yu tek golle geçti

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İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio, Milan'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 88. dakikada Noah Okafor'un attığı golle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Lazio maçı 8 kişi tamamladı
Lazio'da 57. dakikada Luca Pellegrini, 90+4. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Matteo Guendouzi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 56 yapan Milan ligdeki bir sonraki maçında Empoli'yi konuk edecek.
40 puanda kalan Lazio ise Udinese'yi ağırlayacak.
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