Milan, 3 kırmızı kartlı maçta Lazio'yu tek golle geçti Milan, Serie A'nın 27. haftasında konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım karşılaşmayı 8 kişi tamamladı.

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İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio, Milan'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 88. dakikada Noah Okafor'un attığı golle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Lazio maçı 8 kişi tamamladı

Lazio'da 57. dakikada Luca Pellegrini, 90+4. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Matteo Guendouzi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 56 yapan Milan ligdeki bir sonraki maçında Empoli'yi konuk edecek.

40 puanda kalan Lazio ise Udinese'yi ağırlayacak.