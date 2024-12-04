Milan, 6 golle çeyrek finale yükseldi

Haber Merkezi

İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Sassuolo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-1'lik skorla kazanmayı başararak çeyrek finale yükseldi.

Milan'ın gollerini 12 ve 21. dakikalarda Samuel Chukwueze, 17. dakikada Tijani Reijnders, 23. dakikada Rafael Leao, 56. dakikada Davide Calabria ile 62. dakikada Tammy Abraham attı.

Sassuolo'nun tek sayısını 59. dakikada Samuele Mulattieri kaydetti.

MILAN RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonuçla birlikte Milan, kupada çeyrek finale yükselirken Sassuolo ise kupaya veda eden taraf oldu.

Milan, çeyrek finalde Roma-Sampdoria eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.