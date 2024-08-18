Milan beraberliği son dakikalarda kurtardı
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, Torino'yu ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Torino, 30. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken Duvan Zapata, 68. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

BERABERLİK SON DAKİKALARDA GELDİ

Yeni golcüsü Alvaro Morata'nın 89 ve Noah Okafor'un 90+5. dakikada attığı gollerle Milan, 1 puanı kurtarmayı başardı.

Milan, ligdeki bir sonraki maçında Parma'ya konuk olacak.

Torino ise Atalanta'yı konuk edecek.