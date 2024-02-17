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Milan bin pişman! Hakan Çalhanoğlu, İtalya'yı salladı

Milan bin pişman! Hakan Çalhanoğlu, İtalya'yı salladı Inter'deki performansıyla futbolseverleri büyüleyen Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'ı ise pişman etti.