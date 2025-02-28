Milan, Bologna deplasmanında kaybetti

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İtalya Serie A'da 9. hafta erteleme maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna, 2-1'lik skorla kazandı.
BOLOGNA GALİP GELDİ
Milan'ın golünü 43. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Bologna'ya galibiyeti getiren goller ise 48. dakikada Santiago Castro ve 82. dakikada Dan Ndoye'den geldi.
MILAN, LAZIO'YU KONUK EDECEK
Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Bologna, 6. sıraya yükseldi. 41 puanda kalan Milan ise 8. sırada konumlandı.
Serie A'da gelecek hafta Bologna, Cagliari'yi konuk edecek. Milan ise Lazio'yu ağırlayacak.
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